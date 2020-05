Das Upgrade bietet die Flexibilität beliebiger Versandmöglichkeiten für eine sich schnell ändernde Multi-Channel-Umgebung

PITTSBURGH (USA), May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich der Vernetzung von Handelspartnern und Integrationslösungen, hat heute TrueCommerce Pack & Ship 4.1 angekündigt - eine aktualisierte webbasierte Lösung, die Multi-Channel-Händlern die Nutzung beliebiger Versandmöglichkeiten bietet, um die Herausforderungen eines im Fluss befindlichen wirtschaftlichen Umfelds zu bewältigen. Als Erweiterung der TrueCommerce Foundry-Plattform können Lieferanten und Einzelhändler genauer kartonieren und verpacken, die niedrigsten Versandkosten ermitteln und Fulfillment-Prozesse in Echtzeit analysieren.



"Ein volatiles Geschäftsumfeld erfordert neue Ansätze für Versandprozesse", so Ross Elliott, President von TrueCommerce. "Wir bemerken erhebliche Steigerungen des Verkehrs in unseren Handelsnetzwerken mit sich schnell ändernden Zustellungsmustern, und dies hat eine größere Aktualisierung der Pack & Ship-Plattform erforderlich gemacht. Kunden erfinden ihre Geschäftsstrategien im Handumdrehen neu und wir haben eine neue vielseitige Version entwickelt, die sich an die sich abzeichnenden Geschäftsanforderungen anpasst."

Zu den neuen Funktionen von TrueCommerce Pack & Ship 4.1 gehören:

Chargen- und vereinfachter Versand zur schnellen Bearbeitung großer Auftragsvolumina

erweiterte Versandplanung zum einfachen Organisieren, Suchen, Kennzeichnen, Vorbereiten und Drucken von Bestellungen

Aktivitätsstatus-Tracking zur Analyse des Fulfillment-Prozesses und zur Ermittlung von Verbesserungsbereichen

Kartonierungsoptionen, die die Frachtkosten senken, indem sie die Paket- und Palettenauslastung optimieren

Tagesendberichte, Auftragsberichte und Beurteilungsberichte für eine verbesserte Sichtbarkeit des Geschäftsbetriebs

Pack & Ship 4.1 automatisiert Fulfillment-Prozesse durch die Integration von Versand, Auftragsabwicklung, EDI und gängigen Geschäftssystemen. Die Lösung verbessert die Produktivität durch beschleunigtes Outbound-Fulfillment, vereinfachte Einhaltung der Anforderungen der Einzelhändler und Automatisierung der Kundendienstaufgaben.

Pack & Ship 4.1 ist eine Erweiterung der TrueCommerce Foundry-Plattform, einer umfassenden Palette von Unified Commerce-Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander verbindet. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omni-Channel-Initiativen dank Business-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborativer Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich zu nutzen.

Die Lösung nutzt das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce, dem über 92.000 vernetze Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören. TrueCommerce ist ein echter Anbieter von Betreiberlösungen, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter: TrueCommerce Pack & Ship

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten

Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von Startup- bis hin zu globalen Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com .