NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Saint-Gobain nach einem Bericht des auf die Europäische Union (EU) bezogenen Nachrichtenportals Euractiv auf "Buy" belassen. Laut einem inoffiziellen Arbeitspapier der EU könnten Modernisierungen als Teil eines größeren EU-Plans für "grüne" Konjunkturbelebung mit 91 Milliarden Euro pro Jahr unterstützt werden, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im europäischen Baustoffbereich dürfte Saint-Gobain unter den von ihm beobachteten Werten davon am meisten profitieren./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 14:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



FR0000125007

