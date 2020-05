Atlanta (ots/PRNewswire) - Stonebranch Inc., ein führender Anbieter von hybriden Echtzeit-IT-Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Marktleitfaden für Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen* von Gartner aus April 2020 zum repräsentativen Anbieter ernannt wurde."Diese Branche wächst und verändert sich weiterhin rasant. Für uns ist diese Anerkennung eine weitere Bestätigung dafür, dass unsere Strategie weiterhin die vorausschauendsten und agilsten Unternehmen unterstützt", erklärte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Wir glauben, dass unser ereignisbasierter Ansatz den Maßstab für die Echtzeit-Automatisierung sowohl vor Ort beim Kunden als auch in der Cloud setzt. Dabei konzentrieren wir uns verstärkt auf die Bereitstellung einer Plattform, die unseren Kunden hilft, ihre Digitalisierungsziele zu übertreffen", so Damiani weiter.In dem Bericht heißt es: "In der Gartner I&O-Management-Umfrage 2019 gaben 42 % der Befragten an, innerhalb der nächsten zwei Jahre in die I&O-Automatisierung investieren zu wollen." Darüber hinaus "stuften 72 % der Befragten die Effizienz als treibende Kraft bei der I&O-Automatisierung ein, wobei 31 % sie als die treibende Kraft für die Automatisierung in ihren Organisationen ansahen."Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen helfen Unternehmenslenkern, ausgehend von einer einzigen Plattform eine geschäftliche Servicestrategie für jede Art von digitaler Infrastruktur aufzubauen. Zu den Vorteilen gehören die Fähigkeit, Container-Workloads zu automatisieren und Auditierung und Compliance zu verbessern. Mithilfe von Cloud-Umgebungen und -Anwendungen sowie ereignisbasierten Automatisierungsauslösern unterstützt die IT-Automatisierungsplattform Universal Automation Center von Stonebranch Unternehmen dabei, eine Service-Orchestrierung und Automatisierung in Echtzeit zu erreichen."Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft, denn wir sind der Überzeugung, dass Stonebranch einen klaren Vorteil auf dem Markt hat. Wir konzentrieren uns darauf, die Dynamik aufrechtzuerhalten, um unseren Kunden dabei zu helfen, weiterhin das volle Potenzial unseres Ansatzes einer einzigen Plattform zur IT-Orchestrierung und Automatisierung zu nutzen", ergänzte Damiani.*Gartner, "Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms", Manjunath Ghat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, Chris SaundersonGartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Vielmehr bestehen Gartner-Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu StonebranchStonebranch bietet dynamische IT-Automatisierungslösungen, die geschäftliche IT-Umgebungen von der einfachen IT-Aufgabenautomatisierung zu einer anspruchsvollen Echtzeit-Automatisierung von betrieblichen Leistungen verwandeln und Unternehmen dabei helfen, den höchstmöglichen Gewinn aus der Automatisierung zu erzielen. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Software von Stonebranch unkompliziert, modern und sicher. Dank dieser universellen Automatisierungsplattform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Ansprechpartner und Kundenbetreuer in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Damit bedient es einige der weltweit größten Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits-, Reise-, Transport-, Energie- und Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonebranch.com.Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Scott.Davis@Stonebranch.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71284/4602871