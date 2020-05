NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat auch im Mai weiter nachgelassen, wenn auch etwas weniger stark als im April. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 36,4 von 27,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 39,8 von 36,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 39,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 36,9 von 26,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 30,0 gelautet.

Die Umfrage zeige, dass der wirtschaftliche Einbruch im April seinen Höhepunkt erreicht habe, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Sollte eine zweite Welle von Covid-19-Infektionen ausbleiben, dürfte sich der Rückgang in den kommenden Monaten weiter abschwächen, da die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kontinuierlich aufgehoben werden."

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2020 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.