~ Maines Distributionskunden im Bereich QSR- und Casual Dining (Gelegenheitsgastronomie), darunter Burger King, Tim Hortons und Darden Restaurants, profitieren von den durchgängigen Lieferkettenfähigkeiten und dem weltweit führenden Lagernetzwerk von Lineage. ~

~ Der Erwerb rettet mehr als 850 US-Arbeitsplätze und sichert die Kontinuität innerhalb der Lebensmittelversorgungskette inmitten der Pandemie.

~ Durch die Übernahme wird das Dienstleistungsangebot von Lineage für Kunden mit der Distribution am Ende der Lieferkette weiter ausgebaut und führende US-Restaurantmarken in das Lineage-Netzwerk aufgenommen. ~

Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Dienstleister für temperaturgesteuerte Logistiklösungen, gab heute die Übernahme der Aktiva von Maines Paper Food Service, Inc. ("Maines") bekannt, einem der führenden Distributoren im Bereich Foodservice in den USA.

Um seine End-to-End-Lieferkettenlösungen in den Segmenten der Quick-Service-Restaurants ("QSR") und der Gelegenheitsgastronomie zu stärken, erwarb Lineage die Distributions-Assets für den Food-Service am Ende der Lieferkette von Maines, die in erster Linie Burger King, Tim Hortons und Darden Restaurants unterstützen. Diese Division, die ein ausgeklügeltes Lager- und Transportnetzwerk in sieben Staaten umfasst, beliefert über 2.500 Markenrestaurants, darunter Burger King, Tim Hortons, Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen und The Capital Grille.

"Diese Übernahme inmitten einer weltweiten Pandemie zu vollenden, während das Land wirtschaftlichen Gegenwind erfährt, ist außergewöhnlich, aber wir setzen weiterhin auf Amerika und freuen uns, unsere Helden an der vordersten Front in der Lebensmittelversorgungskette, wie die bei Lineage und Maines, weiter zu unterstützen", sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. "Wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere Kunden bei der Stabilisierung ihrer Versorgungskette zu unterstützen, Hunderte von Arbeitsplätzen für hart arbeitende Mitarbeiter von Maines zu erhalten und sicherzustellen, dass wir weiterhin die Welt mit Nahrung versorgen können."

"Maines war im letzten Jahrhundert ein wichtiger Distributor für die amerikanische Foodservice-Gemeinschaft, und die heutige Meldung stellt sicher, dass unser QSR- und Casual-Dining-Distributionsgeschäft als Teil eines der besten Lebensmittelversorgungsketten-Netzwerke der Welt auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden und unsere Kunden bedienen kann", sagte Chris Mellon, President und CEO von Maines. "Mit Lineage haben wir einen tollen Partner gefunden, der über eine hervorragende Erfolgsbilanz verfügt, wenn es darum geht, Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu führen, und der den Ruf hat, sich um Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden zu kümmern."

"Restaurant Services, Inc. ("RSI") und Burger King haben eine langjährige Beziehung zu Lineage und sind mit ihren Lieferanten und Geschäftspartnern, von denen viele bereits mit uns zusammenarbeiten, bestens vertraut. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Schritt zur weiteren Integration mit Lineage für RSI, unsere Lieferanten und die von uns belieferten Burger-King-Restaurants einen erheblichen Mehrwert schaffen wird", sagte Joel Neikirk, President und CEO von RSI.

Diese Transaktion baut auf dem umfangreichen temperaturgesteuerten Logistiknetzwerk von Lineage auf, das über 4,6 Millionen Quadratmeter und 51 Millionen Kubikmeter temperaturgesteuerte Kapazität in mehr als 290 Einrichtungen in 11 Ländern in Nordamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik umfasst.

Über Lineage Logistics

Lineage ist der branchenführende Innovator für temperaturgesteuerte Lieferketten und Logistik. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

Über Maines Paper Food Service

Maines Paper Food Service, Inc. ist einer der größten unabhängigen Distributoren für den Bereich Foodservice im Land und kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken, in der das Unternehmen Restaurantbesitzern und Managern bei der Maximierung ihrer Performance geholfen hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.maines.net.

Über Restaurant Services, Inc.

Restaurant Services, Inc. (RSI), www.rsiweb.com, ist der Supply Chain Manager für das BURGER KING-System und der exklusive Beschaffungsagent für die große Mehrheit der Produkte und Distributionsdienstleistungen, die von den Mitgliedern von RSI, den BURGER KING-Restaurantbesitzern in den USA, verwendet werden.

