PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Den Börsen Europas hat am Donnerstag nach einem bislang starken Wochenverlauf die Kraft gefehlt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen recht deutlich im Minus. Als Belastung erwies sich auch die schwächelnde Wall Street, wo wieder zunehmend Spannungen zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China auf die Stimmung gedrückt hatten.



Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,27 Prozent auf 2904,98 Punkte. Allerdings ergibt sich damit für den Wochenverlauf immer noch ein Plus von fast 5 Prozent. Vage Hoffnungen auf einen Impfstoffdurchbruch gegen das Corona-Virus hatten vor allem zu Wochenbeginn kräftig Rückenwind geliefert.



In Paris sank der Cac 40 am Donnerstag um 1,15 Prozent auf 4445,45 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 gab um 0,86 Prozent auf 6015,25 Zähler nach.



Nun fehle es erst einmal an weiteren Treibern, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Investoren steckten in einer Art Dilemma wegen teils wieder steigender Infektionszahlen bei gleichzeitig immer mehr Lockerungen der Einschränkungen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens./la/he



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545

