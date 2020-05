Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An Himmelfahrt erlebte der deutsche Aktienmarkt wieder einmal einen typischen Feiertagshandel. Die Nachrichtenlage aus dem Lager der deutschen Unternehmen war vergleichsweise dünn. Viele Manager sind dieser Tage lieber bei der Familie, auch die Berichtssaison ist weitgehend gelaufen. So konzentrierte man sich am Markt wieder mehr auf die übergeordneten Themen. Und hier gab es von allem etwas. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit ist auf ein Rekordhoch gestiegen, was nachdenklich macht, wo doch in Europa und den USA so langsam der Lockdown beendet wird. Zudem verschärfte US-Präsident Trump aufs Neue die Rhetorik gegenüber China. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe belegten, dass sich der dortige Arbeitsmarkt weiter im freien Fall befindet.

Aber es gab auch positive Nachrichten, diesmal von der Konjunktur. So hat sich die Rezession in der deutschen Privatwirtschaft im Mai deutlicher als erwartet abgeschwächt. Auch aus den USA gibt es bereits Anzeichen der Besserung. Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat zwar auch im Mai weiter nachgelassen, allerdings etwas weniger stark als im April. Die Umfrage zeige, dass der wirtschaftliche Einbruch im April seinen Höhepunkt erreicht habe, sagte hierzu IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Im späten Handel ging es am deutschen Aktienmarkt mit der Wall Street nach unten, der DAX schloss bei vergleichsweise dünnen Umsätzen1,4 Prozent tiefer bei 11.066 Punkten.

Lufthansa nach Rettungspaket gesucht - Lage bleibt aber schwierig

Lufthansa gewannen gegen den Markt 2,7 Prozent, nachdem die Fluglinie bestätigt hatte, dass eine Einigung auf ein Rettungspaket mit der Bundesregierung fast erreicht ist. Das Paket sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW-Darlehen. Außerdem soll sich Berlin im Zuge einer Kapitalerhöhung mit 20 Prozent an Lufthansa beteiligen. Die Fluglinie wird im Gegenzug auf Dividendenzahlungen verzichten müssen, auch erhält die Regierung zwei Sitze im Aufsichtsrat. Das Paket wird seit längerem erwartet und an der Börse als positiv weil alternativlos angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie gewertet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,6 (Vortag: 98,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,63 (Vortag: 3,82) Milliarden Euro. Es gab drei Kursgewinner und 27 -verlierer.

