NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der wieder zunehmenden Spannungen zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag etwas nachgegeben. Der US-Leitindex büßte 0,18 Prozent auf 24 531,62 Punkte ein, nachdem er im frühen Handel noch an seine deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft und wieder das Niveau von Ende April erreicht hatte.Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,49 Prozent auf 2957,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,65 Prozent tiefer bei 9423,01 Punkten.US-Präsident Donald Trump warf dem chinesischen Premierminister Xi Jinping vor, dass dieser persönlich hinter Attacken von Desinformation und Propaganda in den USA und Europa stehe. Trumps Angriff richtet sich gegen Chinas Verhalten, mit sauberer Weste aus der Corona-Krise zu kommen, samt entsprechenden Aussagen zur Pandemie.Marktanalyst Craig Erlam vom Währungshändler Oanda Europe sprach von einer "dramatischen Zuspitzung" der Spannungen. "Das macht die Investoren nervös", sagte er.Unter den Einzelwerten zogen im Dow Raytheon Technologies und Boeing nach Kommentaren des Analysehauses RBC das Interesse auf sich. Er sei sich der Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunktes, wann die 737-Max wieder in Betrieb genommen werde und auch hinsichtlich des allgemeinen Zustandes der Luftfahrtbranche durchaus bewusst, schrieb der Experte Michael Eisen. Er hält jedoch die Sparte Verteidigung des Flugzeugbauers Boeing für unterbewertet. Die im Zuge der Corona-Krise stark unter Druck gekommenen Aktien von Boeing schnellten an der Dow-Spitze um fast fünf Prozent nach oben.RBC äußerte sich auch positiv zu den Papieren des Rüstungs- und Elektronikunternehmens Raytheon. Diese stiegen um knapp vier Prozent.Als Nachzügler aus der Berichtssaison geriet Best Buy in den Fokus. Der Händler von Unterhaltungselektronik gab laut der Bank Goldman Sachs "wie erwartet schwache Quartalszahlen" bekannt. Sorge bereite allerdings der Lagerbestand. Die Anteilscheine verloren unter den schwächsten Werten im S&P 500 rund vier Prozent.Für die Papiere von Macy's schließlich ging es um rund sechs Prozent nach oben. Die Warenhauskette stellt sich zwar wegen der Corona-Krise auf einen Milliardenverlust ein. Allerdings wolle Macy's bereits wieder viele Filialen öffnen, so dass die Anleger bei den Aktien beherzt zugegriffen hätten, sagten Börsianer./la/he