Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag überwiegend stagniert. Das Geschäft verlief nach dem turbulenten Wochenbeginn und der darauf folgenden Erholung nun in ruhigen Bahnen. Am Montag hatten die als sicher geltenden Papiere unter starken Kursgewinnen an der Wall Street gelitten.Die an diesen Donnerstag veröffentlichten Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bewegten ...

