FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 04. Juni: FREITAG, DEN 22. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online) 12:45 CHN: Alibaba Group, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20 08:00 DEU: Statistisches Landesamt zu Bauhauptgewerbe in Hessen im März 2020 (Umsatz, Auftragseingang, Beschäftigung) 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 30.4.20 16:30 EUR: Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane JPN: BoJ, außerplanmäßige Sitzung zum Kreditprogramm EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Island SONSTIGE TERMINE ARG: Frist zur Annahme des Umschuldungsangebots der argentinischen Regierung an Gläubiger läuft aus. Die hoch verschuldete Regierung in Buenos Aires will über Kredite in Höhe von 63,3 Milliarden US-Dollar (60,4 Mrd Euro) verhandeln und hat den privaten Gläubigern ein Umschuldungsangebot unterbreitet. 04:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Rechenschaftsbericht von Premier Li und Vorlage des Haushalts mit Militäretat HINWEIS USA: Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h MONTAG, DEN 25. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: KfW Telefon-Pk zur Entwicklungszusammenarbeit 2019 und Ausblick auf das laufende Jahr 11:00 DEU: Schaltbau Holding, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q1/20 (detailliert) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/20 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/20 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/20 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Fall der ersten Klage eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers DEU: Ende des Einreiseverbots für Touristen - Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder Gäste aus anderen Bundesländern aufnehmen CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses, Peking FRA: OECD-Ministertreffen HINWEIS USA / GBR: Feiertag, Börsen geschlossen DIENSTAG, DEN 26. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 21. KW 08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen 09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammlung (online) 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammlung (online) 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: All Industry Activity Index 03/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/20 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/20 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/20 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/20 10:00 PLD: Arbeitslosenquote 04/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 04/20 15:00 USA: FHFA-Index 03/20 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/20 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses MITTWOCH, DEN 27. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: TLG Immobilien, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Otto-Group, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online) 10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online) 13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: NXP Semiconductor, Hauptversammlung 16:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung 15:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon.com, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen GBR: British Land Company, Jahreszahlen LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen USA: HP Inc., Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 04/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/20 10:00 DEU: VCI Konjunkturbericht Q1/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/20 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Plan W - Frauenwirtschaftskongress der "Süddeutschen Zeitung" u.a. zu der Frage, wie können Frauen und Männer zusammen Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen? U.a. mit dem SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses DONNERSTAG, DEN 28. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Rocket Internet, Q1-Zahlen (detailliert) 09:30 DEU: Homag, Hauptversammlung 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Centrotec Sustainable, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung 12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung 13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung 14:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen SWE: SAS, Q2-Zahlen USA: Salesforce, Q1-Zahlen USA: Autodesk, Q1-Zahlen USA: Dell Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/20 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig) 14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 05/20 14:30 USA: BIP Q1/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/20 17:00 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Urteil über Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies 09:00 DEU: BGH urteilt zu Maklervertrag: Darf sich ein Verkaufsauftrag ohne Kündigung automatisch immer weiter verlängern? 09:00 DEU: Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook - BGH verkündet Entscheidung FREITAG, DEN 29. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen (detailliert) 07:50 DEU: Isra Vision, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Brain Technology, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 00:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/20 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/20 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/20 (vorläufig) 08:00 DNK: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/20 08:45 FRA: BIP Q1/20 (endgültig) 09:00 HUN: BIP Q1/20 (endgültig) 09:00 AST: BIP Q1/20 (endgültig) 09:30 SWE: BIP Q1/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/20 10:00 PLD: BIP Q1/20 (endgültig) 10:00 ITA: BIP Q1/20 (endgültig) 10:00 PLD: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q1/20 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/20 15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz SONSTIGE TERMINE CHE: Pharmakonferenz ASCO 2020 (online, bis 31.5.) MONTAG, DEN 01. JUNI 2020 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/20 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/20 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/20 HINWEIS AUT / CHE / DEU: Feiertag "Pfingstmontag", Börsen geschlossen DIENSTAG, DEN 02. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Pkw-Absatz 05/20 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/20 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE EUR: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit MITTWOCH, DEN 03. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, außerordentliche Hauptversammlung (online) 11:00 NLD: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Voestalpine, Jahreszahlen DEU: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 05/20 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/20 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/20 10:30 GBR: PMI Dienste 05/20 (endgültig) 11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 04/20 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 04/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 05/20 15:45 USA: PMI Dienste 05/20 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/20 16:00 USA: ISM Dienste 05/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (endgültig) DONNERSTAG, DEN 04. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Ciena Corp, Q2-Zahlen USA: Slack Technologies, Q1-Zahlen DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes TERMINE KONJUNKTUR 09:15 ESP: PMI Dienste 05/20 09:45 ITA: PMI Dienste 05/20 09:50 FRA: PMI Diente 05/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Diente 05/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Diente 05/20 (endgültig) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/20 11:00 GRI: BIP Q1/20 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Handelsbilanz 04/20 14:30 USA: Produktivität Q1/20 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit LUX: Treffen der EU-Innen- und Justizminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 