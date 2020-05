TOKIO/SCHANHGAI (Dow Jones)--Im Fokus der ostasiatischen Märkte steht am Freitag die Börse in Hongkong, wo es zu drastischen Verlusten kommt. Grund ist das neue "Sicherheitsgesetz", das der Nationale Volkskongress in Peking zur Abstimmung eingereicht hat. Das Gesetz soll angesichts der Massenproteste der Hongkonger Demokratie-Bewegung im vergangenen Jahr die "Vollstreckungsmechanismen" verschärfen und könnte neue Unruhen in der Sonderverwaltungszone auslösen. Für den Leitindex HSI geht es um 4,6 Prozent abwärts.

Auch an den übrigen Märkten sind querbeet rote Vorzeichen zu sehen, nachdem es zum Teil im frühen Geschäft noch kleinere Gewinne gegeben hatte. Belastet werden die Märkte auch etwas von den verhaltenen Vorgaben der Wall Street, die im Minus geschlossen hatte. In Schanghai geht es um 1,3 Prozent nach unten, in Tokio um 0,8 Prozent, in Sydney um 0,7 Prozent und in Seoul nach zuvor fünf Tagen in Folge mit Zuwächsen um 1,5 Prozent.

Die von Peking angedachten Maßnahmen zur Bekämpfung der Hongkonger Demokratiebewegung gefährden möglicherweise auch den Status der Zone als ein führendes globales Finanzzentrum, wie Teilnehmer sagen. Zudem sei damit zu rechnen, dass die Demokratiebewegung wieder Fahrt aufnehme und Protestaktionen veranstalte. Unter den Einzelwerten trifft es Immobilientitel besonders mit Verlusten von bis zu 8 Prozent.

Neue Spannungen zwischen USA und China

Derweil hat US-Präsident Donald Trump zugesichert, er werde das Thema sehr konsequent angehen, falls China mit den Maßnahmen voranschreite. Von US-Senatoren sind bereits Pläne von Sanktionen gegen chinesische Vertreter und Institutionen angekündigt worden, die das Sicherheitsgesetz forcieren. Dabei ist auch geplant, Banken zu bestrafen, die mit diesen Institutionen Geschäfte machen.

"Die Spannungen zwischen den USA und China dürften die kurzfristigen Bewegungen an den Märkten vorgeben", sagt Chief Investment Officer Ankit Khandelwal von Maitri Asset Management. Die Märkte seien aktuell gefangen zwischen diesem Thema und den schwachen Wirtschaftsdaten auf der einen Seite und den Stimulierungsmaßnahmen der Regierungen auf der anderen Seite.

Ein neues Stimulierungspaket der chinesischen Regierung in Höhe von umgerechnet 700 Milliarden Dollar scheint sich vor allem auf den Konsum zu konzentrieren - anders als die Stimulierungsmaßnahmen nach der Finanzkrise 2009, die auf die Infrastruktur gesetzt hatten. Auch die Bank of Japan hat ein neues Programm aufgelegt. Mit ihm sollen Banken mit Mitteln versorgt werden, um weiter Kredite an durch die Pandemie betroffene Unternehmen geben zu können. Den Einlagensatz hat die Bank unverändert belassen.

Derweil verzichtet die chinesische Regierung laut Premier Li Keqiang auf ein numerisches Ziel für das Wirtschaftswachstum 2020 und begründet dies mit den Unsicherheiten rund um die Pandemie.

Der Ölpreis gerät mit den Entwicklungen in Peking und Hongkong unter Druck, die Sorte Brent verliert knapp 4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.509,20 -0,74% -17,58% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.381,04 -0,83% -13,12% 08:00 Kospi (Seoul) 1.968,93 -1,47% -10,41% 08:00 Schanghai-Comp. 2.830,45 -1,31% -7,20% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.160,11 -4,61% -13,55% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.504,53 -1,99% -20,51% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.442,69 -0,65% -8,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 % YTD EUR/USD 1,0930 -0,2% 1,0948 1,0968 -2,6% EUR/JPY 117,41 -0,4% 117,86 118,29 -3,7% EUR/GBP 0,8951 -0,1% 0,8955 0,8990 +5,8% GBP/USD 1,2211 -0,1% 1,2224 1,2202 -7,9% USD/JPY 107,42 -0,2% 107,66 107,82 -1,2% USD/KRW 1237,55 +0,3% 1233,59 1229,80 +7,1% USD/CNY 7,1202 +0,1% 7,1153 7,0980 +2,3% USD/CNH 7,1411 +0,1% 7,1361 7,1081 +2,5% USD/HKD 7,7544 -0,0% 7,7546 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6542 -0,3% 0,6561 0,6566 -6,6% NZD/USD 0,6103 -0,3% 0,6120 0,6120 -9,3% Bitcoin BTC/USD 8.986,01 -1,2% 9.095,01 9.455,26 +24,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,73 33,92 -6,5% -2,19 -46,1% Brent/ICE 34,60 36,06 -4,0% -1,46 -45,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,02 1.725,70 +0,0% +0,32 +13,8% Silber (Spot) 16,81 17,00 -1,1% -0,19 -5,8% Platin (Spot) 829,05 827,75 +0,2% +1,30 -14,1% Kupfer-Future 2,40 2,43 -1,4% -0,03 -14,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 22, 2020 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.