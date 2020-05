The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DDA0ZS9 DZ BANK IS.A1366 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AP4 DZ BANK IS.A1381 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AQ2 DZ BANK IS.A1382 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W313 DEKA TILG ANL 20/28 BD01 BON EUR NCA CLZ XFRA AU0000088338 AMPOL LTD EQ01 EQU EUR NCA ZZD1 XFRA CA07335D1024 BC CRAFT SUPPLY EQ01 EQU EUR NCA 86OA XFRA CA68629J2056 ORION NUTRACEUTICALS INC. EQ01 EQU EUR NCA PF6 XFRA CA70137W1086 PARKLAND CORP. EQ01 EQU EUR NCA XGDE XFRA DE000A2T5DZ1 XTRACK. ETC GOLD 79 EQ01 EQU EUR YCA XUEB XFRA LU1920015440 XTK2 USD E.M.BOND 2CDLA EQ01 EQU EUR YCA XGLU XFRA LU2009147591 XTRII-EOZGOVTBD 2CHDLA EQ01 EQU EUR YCA 4Q01 XFRA US7813863054 RUMBLEON CL.B DL-,001 EQ01 EQU EUR N