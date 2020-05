The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A12T721 AAREAL BANK MTN S.235 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A169HS0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR NCA DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T598 DZ BANK IS.A610 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T6B5 DZ BANK IS.A612 BD00 BON EUR NCA CB1F XFRA US21036PAV04 CONST.BRANDS 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AC20 SIEMENS FINANC.15/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000DG4T150 DZ BANK IS.A470 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM535 SCHLW-H.SCHATZ.16/20 A1 BD02 BON EUR NCA XFRA RU000A0JTYA5 RUSSIAN FED. 13-20 BD02 BON RUB NCA XFRA US83051GAD07 SKAND.ENSK. 2020 MTN 144A BD02 BON USD NCA XFRA XS0366204393 GLENCORE FIN.(CA)08/20MTN BD02 BON GBP NCA 8PXA XFRA XS0935786789 PHOENIX FINANCE 13/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1238226333 SKAND.ENSK. 15/20MTN REGS BD02 BON USD NCA TEG1 XFRA DE000A254U96 TAG IMMOBILIEN AG NEUE EQ00 EQU EUR Y