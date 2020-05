FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OG7M XFRA DE0009799064 DEKA-GLOBAL AKT.STRATEGIE 0.150 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.026 EUR

94C XFRA CNE100001T80 CGN POWER CO.LTD H 0.010 EUR

D6RM XFRA DE000DK2CDS0 DEKA-DIVID.STRATEG.CF(A) 2.100 EUR

CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.009 EUR

0ZQ XFRA US63253R2013 KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 0.832 EUR

7TI XFRA FR0013230612 TIKEHAU CAP. S.C.A. EO 12 0.500 EUR

