FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4RN1 HCOB MZC 8 14/22 0.001 %XFRA DE000HSH4HX1 HCOB MZC 10 13/20 0.000 %XFRA DE000HLB0VQ7 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.05/13 0.002 %HGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.161 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.202 EURCKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.004 EURCNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.015 EURXFRA DE000HLB3RH8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18 0.001 %V1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.200 EURNQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5 2.000 EURTEG XFRA DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.820 EURELG XFRA DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.520 EURXFRA DE000HLB32D2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/19 0.000 %PXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 9.428 EURKR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.112 EURFTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.054 EURYT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.045 EURENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1 0.209 EURXFRA DE000HLB3RM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18 0.001 %5XR XFRA BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. 0.227 EURM6Z XFRA IT0003428445 MARR S.P.A. EO-,50 0.400 EUR4FZ XFRA MX01OR010004 ORBIA ADVANCE CORP. 0.016 EUR