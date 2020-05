FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

K3A XFRA NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIV.NK-50

MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD

CFI XFRA CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH.

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS AG NAM. SF 5

M8E XFRA BE0003853703 MONTEA SCA

86O XFRA CA68629J1066 ORION NUTRACEUTICALS INC.

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10

