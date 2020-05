FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PGJ XFRA KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10

VAC XFRA FR0000120354 VALLOUREC EO 2

KWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

B4A1 XFRA CH0208062627 MEIER TOBLER GRP AG NAM.

AMA1 XFRA DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N.

