Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0922 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,0950 Dollar gelegen hatte.Auch zum Franken ist der Euro wieder etwas abgerutscht. Derzeit wird er zu 1,0613 gehandelt, nach 1,0631 am Vorabend. Der US-Dollar hat sich mit 0,9717 wieder etwas deutlicher über ...

