Die USA und Donald Trump geben China die Schuld an der Coronakrise - und das Reich der Mitte reagiert mit Drohungen auf den Huawei-Bann und das absehbare Ende der Ein-China-Politik der USA in der Taiwan-Frage. Morgen beginnt der Kongress der Kommunistischen Partei in Peking - und die Machthaber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...