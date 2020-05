Der asiatische Handel verzeichnet starke Kursverluste, nachdem China sein Wachstumsziel aufgab. Zum ersten Mal seit 1990 kann die chinesische Regierung keine Vorgabe liefern, wie stark man jährlich wachsen will. Die Börse hatte sich bereits auf eine Rezession in China eingestellt, aber die völlige Streichung eines Wachstumsziels verunsichert die Anleger heute früh spürbar. Selbst im chinesischen Handel ergeben sich größere Verluste. Der China A 50 Future liegt am Ende der Handelszeit mehr als 1,6 % im Minus, der China H-Aktien Future notiert sogar mehr als 2,1 % tiefer.Am stärksten trifft es jedoch Hongkong. Der Hang Seng Index erlebt einen der stärksten Tagesverluste seit der Finanzkrise 2008, nachdem auf der jährlichen Vollversammlung des chinesischen Volkskongresses eine signifikante Verschärfung der Gesetze für Hongkong beschlossen wurde. Insbesondere das neue Sicherheitsgesetz, das die nationalen Sicherheitsgesetze in der Sonderverwaltungszone einführt, trifft in Hongkong und in den USA auf harsche Kritik. Mit Widerstand vonseiten der Hongkonger Oppositionspartei und dem US-Kongress wird gerechnet.

