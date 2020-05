REKORD-DEAL für diese Goldaktie: Das macht sprachlos...Goldfirma bringt sich in die Pole-Position. Riesige Nachfrage bringt 17 Mio. in die Kasse!

Anzeige / Werbung

Der Deal des Jahres! Rekordfinanzierung ist abgeschlossen. Diese Gold-Firma erhält 17 Mio. CAD aufs Konto und kann jetzt voll durchstarten! Riesiges Investoren-Interesse zeigt die Mega-Chance auf explodierende Kurse!

Mawson Resources (TSX: MAW, WKN: A1JX0Q, DE: MXR), ist auf dem besten Wege einer der ganz großen Spieler zu werden. Mit dem prallgefüllten Konto und seinen beiden Premium Projekten hat das Unternehmen jetzt die Möglichkeit, sich weit von seiner Konkurrenz abzuheben. Und das mit wenig Risiko für die Anleger, denn die Kasse ist prall gefüllt!

Prall gefüllte Kasse - absolute Pole Position für Finnland und Australien - und noch fair bewertet!

Am Mittwoch veröffentlichte Mawson Resources (TSX: MAW, WKN: A1JX0Q, DE: MXR), den Abschluss einer 17 Mio. CAD Kapitalmaßnahme. Die höchste in der Firmengeschichte! Das zeigt einmal mehr, wie hoch das Interesse von Investoren und Analysten an der Firma ist. Man erwartet hier in den kommenden Monaten nichts weniger, als massive Kursgewinne!

Gerade jetzt wo die Nachbarfirma in Finnland massive explodiert ist - das alles hat Mawson noch vor sich! Und denken Sie erst an den Jackpot Australien. Diese Projekte können jetzt mit dem Geld super schnell erschlossen werden. Und bedenken Sie dabei auch die hohen Bewertungen, die andere Firmen in dieser Gegend bereits erreicht haben, ohne teilweise auch nur eine Ressource auszuweisen! Hier ist Mawson Resources (TSX: MAW, WKN: A1JX0Q, DE: MXR) jetzt in der absoluten Pole-Position!

Wahrlich ein gewaltiger Ritterschlag für Mawson und seinen CEO Michael Hudson, zumal er jetzt die Möglichkeit hat, seine ganzen Fähigkeiten als Geologe zu entfalten!

Michael Hudson, CEO von Mawson, äußert sich dazu mehr als stolz:" Mawson war noch nie besser aufgestellt: Das Unternehmen verfügt über ein solides Goldprojektportfolio in zwei sicheren und führenden Rechtsgebieten, Genehmigungen und die finanziellen Mittel für einen schnellen Ausbau der Projekte. Wir freuen uns ungemein, dass wir dieses überzeichnete Angebot in Höhe von 17 Millionen Dollar unter der Leitung mehrerer weltweit bedeutender Institutionen abschließen konnten."

Klicken Sie hier um die aktuelle Pressemeldung zu lesen!!

Mawson Resources (TSX: MAW, WKN: A1JX0Q, DE: MXR), verfügt über ein gesichertes Millionenvorkommen in Finnland. Hier konnte das Unternehmen erst ein umfangreiches 14.000m Bohrprogramm in ihrem Flaggschiff-Rajapalot-Goldprojekt abschließen. Wir erwarten mit großer Spannung zeitnah die nächsten Bohrergebnisse. Wie Rupert Resources zeigt, kann hier jeder Treffer eine Vervielfachung im Aktienkurs bedeuten! Anleger sitzen hier bereits jetzt auf einem nachgewiesenen Goldschatz!

Darüber hinaus konnte sich die Firma gerade ein Super-Portfolio von Goldprojekten im Fosterville-Stil auf dem wohl heißesten Goldgrund der Welt im australischen Victoria sichern! Hier haben bereits viele Firmen -wie der jüngste IPO von Forsterville South zeigt- massive Bewertungen erreicht! All das ist bei Mawson noch gar nicht mit im Kurs eingerechnet! Alleine Australien wird noch für ein wahres Kursfeuerwerk sorgen!

Daher freuen wir uns sehr, dass uns Gerardo Del Real von Resource Stock Digest erlaubt hat, sein aktuelles Interview, welches er mit dem CEO Michael Hudson am 14. Mai geführt hat, zu veröffentlichen. Ein herzliches Dankeschön dafür!!! Dabei werden Sie sehr schnell erkennen, warum Sie vor allem jetzt unbedingt Stücke von Mawson im Depot haben sollten. Die Aktie steht aus unserer Sicht, vor allem vor dem Hintergrund der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme, vor einer völligen Neubewertung!

Das Interview wurde aus dem Original frei ins Deutsche übersetzt:

Gerardo Del Real: Mein Name ist Gerardo Del Real von Resource Stock Digest. Ich habe heute den Vorsitzenden und CEO von Mawson Resources (TSX: MAW, WKN: A1JX0Q, DE: MXR) zum Interview bei mir! Michael, wie geht es Ihnen aktuell?

Michael Hudson (CEO): Gerardo, vielen Dank es geht mir bestens.

Gerardo Del Real: Ich würde gerne mal auf die Basics eingehen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben. Sie haben eine Platzierung von 17 Millionen CAD angekündigt (Anm: und inzwischen erfolgreich abgeschlossen). Das Interesse war wohl ziemlich überwältigend.

Angesichts der jüngsten Marktaktionen und des Handels würde ich hier gerne genauer nachfragen. Wir erwarten immer, wenn eine Finanzierung angekündigt wird, dass die Leute verkaufen und dann versuchen, eine Position in der Finanzierung zu bekommen. Dazu würde ich gerne Ihre Meinung einholen und fragen, ob Sie ehrlich gesagt Probleme hatten, das Geld aufzutreiben?

Michael Hudson (CEO): Danke, Gerardo. Das ist gleich mal eine gute Frage zu Beginn. Nein, alles ist in bester Ordnung und wir sind waren sehr zuversichtlich. Wir haben hier eine prospektgesteuerte Erhöhung. Es ist ein öffentliches Angebot. Die verschiedenen Formalitäten des Prospektes haben uns ehrlich gesagt mehr beschäftigt als die Summe!

Das Angebot wurde dann von unseren Bankern vermarktet und das Interesse war gelinde gesagt überwältigend. Sicherlich wurden die finnischen Projekte und die zunehmende Ressourcenbasis mit der enormen Option, die wir jetzt in Australien auf den viktorianischen Goldfeldern haben, anerkannt.

Wir haben den Sack bei 17 Mio. nun zu gemacht, aber darüber hinaus gab es sicherlich noch viel mehr Interesse. Wir arbeiten daran, diese Finanzierung am Mittwoch, den 20. Mai, abzuschließen. Also alles ist in bester Ordnung. Wir haben eine großartige institutionell geführte Kapitalerhöhung, die in Kürze abgeschlossen sein wird.

Gerardo Del Real: Ich muss Sie nochmal über unser Thema vom letzten Mal befragen. Ebenfalls natürlich über Ihr Engagement in Australien, der aktuell heißesten Goldadresse der Welt und den Erfolg, den Fosterville South mit seinem IPO hatte. Die haben jetzt schon eine Marktkapitalisierung von ungefähr 84 Millionen US-Dollar und sind in mehreren Fällen direkt neben Ihrem Landpaket in Australien ansässig.

Jetzt haben wir tatsächlich mit Rupert Resources ein Unternehmen aus der direkten Peergroup. Die Aktie ist ja in den letzten Tagen ist völlig explodiert und sie haben nun eine Marktkapitalisierung von über 250 Millionen kanadischen Dollar, basierend auf einigen starken Bohr-Ergebnissen.

Mir ist klar, dass der Markt bestrebt ist, qualitativ hochwertige Explorationen zu belohnen, die zu Ergebnissen führen. Ich muss nicht alle daran erinnern, wie erfolgreich Sie bisher in Finnland waren. Sie haben dort viel Pionierarbeit geleistet. Aber können Sie darüber sprechen, wie aufregend es für jemanden ist, der in diesem Teil der Welt ein so fortschrittliches Projekt hat und nun sehen kann, dass Bohrerfolge auch entsprechend belohnt werden? Natürlich wissen Sie bereits von was ich spreche. Interessant wären auch die anstehenden Tests, die auf dem Finnischen Projekt vorgesehen sind….

Michael Hudson (CEO): Wir feiern den Erfolg unserer Kollegen und Rupert ist ein sehr technisch geführter, strenger und systematischer Explorer. Ich denke da sind wir uns sehr ähnlich. Sie haben es im letzten Jahr schwer gehabt, die grundlegenden Daten zu erfassen und ihr Fleiß wurde nicht nur vom Bohrstrang, sondern auch vom Markt belohnt.

Der gefundene Mineralisierungsstil ist sehr unterschiedlich. Sie haben einen alten Bergbaupachtvertrag in einer alten Mine, in der sich Gold in einigen Vulkangesteinen befand. Das Gold, das sie gefunden haben, befindet sich in Sedimenten und ist zu dem analog, das wir in Rajapalot gefunden haben. Dies ist also ein neuer Mineralisierungsstil, der in Nordschweden seinen Ursprung hat. Wirklich ein großartiges Explorationsloch, das den Markt begeistert. Nicht wahr?

Gerardo Del Real: Auf jeden Fall. Und wie sehen die Untersuchungen zu diesem Zweck aus? Ich weiß, dass sie fällig sind, ich könnte mir vorstellen so in den nächsten ein oder zwei Wochen?

Michael Hudson (CEO): Ja, es laufen bereits Untersuchungen, während wir hier sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass nach Abschluss unserer Finanzierung der Rest der Bohrergebnisse aus dem Labor kommt und wir die letzten 13 von 37 Löchern melden können. Wir haben bisher großartige Ergebnisse erzielt und vertrauen darauf, dass dies auch weiterhin so bleibt. Wir können die letzten Tests schon gar nicht mehr erwarten.

Ich denke, es gibt mindestens ein paar weitere Pressemitteilungen im Zuge der letzten Tests unseres 14 Kilometer langen Bohrprogramms, das wir in den letzten vier oder fünf Wochen abgeschlossen haben. Die Ergebnisse hängen natürlich immer den Bohrungen hinterher. Sie werden alle in die aktualisierte Ressource einfließen, die die gebohrten Meter gegenüber der ursprünglichen Ressource, die wir im Dezember 2018 veröffentlicht haben, verdreifacht hat. Wir haben also auch die Meter in diese Ressource verdreifacht. Das ganze sollte ungefähr im August abgeschlossen sein.

Gerardo Del Real: Ich nehme an das wird mit der aktuellen Geldspritze finanziert - die am 20. Mai geschlossen sein wird. Hab ich Recht?

Michael Hudson (CEO): Genau am 20. Mai wird diese geschlossen.

Gerardo Del Real: Ausgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie in der zweiten Jahreshälfte nochmal ordentlich Gas geben. Können Sie uns ein wenig erzählen, was noch alles geplant ist, jetzt nachdem für einen Explorer wie Sie, die Schatzkammer mehr als prall gefüllt ist?

Michael Hudson (CEO): Es gibt nur einen Weg, Entdeckungen zu machen, und das ist Bohren, Gerardo. Aber Bohren kann man nur, wenn das Konto gut gefüllt ist. Unser Unternehmen war mit Bargeld, das nächste Woche verfügbar sein wird, noch nie so gut aufgestellt wie jetzt. Dies erhöht unsere Fähigkeit neue Entdeckungen zu tätigen massiv!

Wir werden fast 19 Millionen Dollar Geld in der Hand haben. Wir haben eine wachsende Ressourcenbasis. Wir werden im Sommer in den aussichtsreichsten Gebieten arbeiten. Wir werden große geophysikalische Programme durchführen und dann hoffentlich auf Anomalien bohren, die über 500 Meter entlang des Ressourcengebiets erzeugt werden. Das wäre so für die nächsten 3-4 Monate geplant.

Zudem werden wir wieder anfangen, die geophysikalischen Daten über unsere australischen Projekte zu sammeln und versuchen im gleichen Zeitraum zu bohren. Und dann arbeiten wir bis zur immer stressigsten Zeit des Jahres ab Dezember in Finnland, wo wir weitere 15 bis 20 Kilometer in diese Ressourcenbereiche bohren und diese dann auch erweitern werden. Wir haben neben den drei bekannten Ressourcengebieten zwei neue Gebiete, die wir auch in diesem Jahr bereits bearbeitet haben. Demnach werden wir diesen Winter in fünf Gebieten bohren.

Gerardo Del Real: Das waren jetzt aber jede Menge Informationen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit nehmen konnten. Ich freue mich jetzt schon darauf, mich mit Ihnen zu unterhalten, sobald diese Finanzierung abgeschlossen ist und die Untersuchungen abgeschlossen sind.

Michael Hudson (CEO): Ausgezeichnet. Nochmals vielen Dank, Gerardo.

Sehen Sie hier das Originalvideo mit CEO Michale Hudson!!

Fazit Aktienexplorer:

Wir sind mehr als glücklich, Ihnen Mawson schon länger empfohlen zu haben. Auf Grund der nun abgeschlossenen Finanzierung, welche einen großen Vertrauensvorsprung darstellt, ist das Unternehmen erstmals in der Lage nicht nur einen Gang hoch zuschalten. Mawson befindet sich jetzt auf der absoluten Überholspur, da mit dem vollen Konto im Rücken deutlich schneller sämtliche Vorhaben abgeschlossen werden können. Das Resultat daraus wird sein, dass sich die Ressource von Mawson in Finnland signifikant erhöhen wird.

Zudem können wir es gar nicht mehr erwarten, wenn in Australien das erste Bohrprogramm startet und danach ein Volltreffer nach dem anderen bekannt gegeben werden kann. Mawson befindet sich an einem absoluten Wendepunkt und Sie haben die Möglichkeit dabei zu sein, wenn die Rakete in den Himmel steigt.

Es gibt nur wenige Unternehmen, die über ähnlich potentielle Projekte wie Mawson verfügen und dass auch noch in Europa und Australien, zwei der besten Minenregionen der Welt. Mehr geht eigentlich nicht!!! Einen besseren Zeitpunkt für einen Einstieg bei Mawson kann es nicht geben. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit.

*Aktie im Fokus: Mawson Resources Limited*

Kurse DE: 0,23 EUR / CAD: 0,345 CAD

ISIN CA57776G1063

WKN A1JX0Q

Symbole DE: MXR / CAN: MAW

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

