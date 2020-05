Die Ölpreise haben sich an den vergangenen Handelstagen sehr stark entwickelt. Die Hoffnungen, wonach in immer mehr Staaten das Coronavirus erfolgreich eingedämmt wurde, die Produktionsdisziplin der weltweit größten Förderländer sowie wieder sinkenden Lagerbestände in den USA sorgten für Auftrieb. Nun gab es jedoch einen Dämpfer.So sinken die Preise für Brent- und WTI-Öl im frühen Handel heute um vier beziehungsweise fünf Prozent. Denn nun setzten wieder Zweifel an der Erholung der Wirtschaft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...