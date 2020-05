Der deutsche Leitindex startet mit Abgaben in den Freitagshandel.Der DAX hielt sich am Vortag noch wacker oberhalb der 11.000-Punkte-Marke. Zum Handelsstart am Freitag sackt er jedoch darunter und startet 1,53 Prozent tiefer bei 10.896,28 Zählern.Beunruhigende Nachrichten aus China, Sorgen um Hongkong und schwache Vorgaben von der Wall Street: Dieses Gemisch verdirbt den Anlegern vor dem Wochenende kräftig die Laune.Corona-Streit und Hongkong im BlickBereits am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...