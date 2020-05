Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit anhaltenden Kursabschlägen gezeigt, und hat sich damit weiter von der 1,10-Dollar-Marke entfernt. Die europäische Gemeinschaftswährung stand zuletzt bei 1,0926 US-Dollar und damit tiefer als am Vorabend mit 1,0956 Dollar. Zuletzt war der Euro sogar über 1,10 Dollar geklettert. am Vorabend mit 1,0956 Dollar. Zuletzt war der Euro sogar über 1,10 Dollar geklettert."Der ...

