Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit geringfügigen Kursgewinne in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,05 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich hingegen eine klar schwächere Eröffnung ab. Im Blickpunkt stehen weiterhin die Spannungen zwischen den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...