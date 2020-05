Den Börsen Europas hat am Donnerstag nach einem bislang starken Wochenverlauf die Kraft gefehlt, die wichtigsten Aktienindizes schlossen recht deutlich im Minus, belastend wirkten vor allem die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Der EuroStoxx 50 fiel um 1,3%, der CAC 40 schloss 1,2% schwächer, der Dax rutschte bei sehr geringen Umsätzen wegen des Feiertages 1,4% nach unten und in London musste der FTSE 100 mit einer 0,9% schwächeren Notierung schliessen. Fast alle Sektoren mussten abgeben, eine Ausnahme war die Telekommunikationssparte, die sich um 0,3% verbessern konnte, hier glänzte vor allem die spanische Telefonica mit einem Anstieg von 2,4%. Am meisten abgeben mussten die Banken und die Technologiewerte, die jeweils rund 2,0% ...

