So hoffe FACC, weitere Kündigungen zu vermeiden, hieß es vonseiten der Gewerkschaften Bau-Holz und GPA-djp. Daneben liefen die Verhandlungen über einen möglichen Sozialplan weiter, so die Arbeitnehmervertreter in einer Presseaussendung am Donnerstag. "Ziel ist es aber natürlich, die Arbeitsplätze auch zukünftig zu erhalten. Vielleicht können wir es schaffen, dass eine weitere Kurzarbeitsphase das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...