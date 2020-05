Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Tönisvorst (pts005/22.05.2020/09:05) - Ganz Deutschland hat sich in den letzten Wochen ein Homeoffice eingerichtet und bei der Rückkehr in den normalen Büroalltag fällt einem dann schon auf, dass der eigentliche Arbeitsplatz nicht mehr ganz dem eigenen Anspruch genügt. Renovierung wäre fällig, aber der Chef sagt nein - die Kosten. Eine günstige und schnelle Alternative bei kleinen Budgets ist die Folierung von noch gut funktionierenden, aber nicht mehr schönen Büromöbeln. Das spart Kosten, Energie, Rohstoffe und damit Ressourcen. Nachhaltigkeit ist beim Folieren Trumpf, denn es muss nichts auf den Sperrmüll geworfen werden. https://www.decofilms.de "Fast" jede Oberfläche kann foliert werden und spart damit Geld und Ressourcen Bei der Folierung mit Hochleistungsfolien muss keine Oberfläche ausgespart werden. Es handelt sich um eEine der neuesten und innovativsten Anwendungen. Folien direkt auf Wände, Fassaden und das Mauerwerk. Damit kann das Büro verschönert werden, ohne Schmutz- und Staubbelastung. Das alte Grau hat ausgedient. Farbe kommt ins Büro und an die Büromöbel. Dabei setzen gerade Folien mit Muster und Oberflächenoptik perfekte Designakzente. Damit wird das komplette Büro, Geschäft oder die Werkstatt unverwechselbar und zu einem echten Hingucker. "Möbelfolien und Wandfolien sind echte Designwunder. Mit Folien individualisiert und verschönert man Büro- und Gewerbeobjekte mit den unglaublichsten Effekten. Viele unserer Kunden vermitteln damit ihre optische Botschaft und ihre Corporate Identity", so Folienprofi Sascha Syrzisko, Geschäftsführer decofilms. https://www.decofilms.de Renovierung an einem einzigen Tag Die selbstklebenden Wand- und Möbelfolien von decofilms sind günstige und langlebige Alternativen zu kostspieligen und schmutzigen Renovierungen. Bei einer Folierung kann Schritt für Schritt vorgegangen werden und es entsteht kein Dreck, kein Staub, keine Farbspritzer und ganz wichtig im Büro: auch kein Lärm. Die Folierung kann durch Profis erledigt werden, aber auch ganz einfach selbst. Folien sind auch in punkto Pflege perfekt für das Büro geeignet. Anders als Holzoberflächen, Stein oder Tapeten, sind Folien unempfindlich und können einfach abgewischt oder sogar abgewaschen werden. Und wenn man sich an der Farbe der Möbel sattgesehen hat, oder die Folie beschädigt wird, dann kann ganz einfach eine andere Folie aufgezogen werden. Profis von decofilms.de erklären, wie es geht Ein paar kleine Hinweise bei der Folienmontage sollten beachtet werden. Welche Folien, wo am besten verklebt werden können, erklären die Profis von decofilms.de, damit man wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. "Wir geben gerne Tipps für die Folienmontage und erklären, welche Möbelstücke oder Oberflächen sich ideal für eine Folierung eignen", so Sascha Syrzisko. (Ende) Aussender: decofilms Ansprechpartner: Sascha Syrzisko Tel.: +49 2156 9142961 E-Mail: info@decofilms.de Website: www.decofilms.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200522005

