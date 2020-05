Unterföhring (ots) -Von der Nachrückerin zu "Germany's next Topmodel" 2020. Jacky (21,Rheingau-Taunus) gewinnt die 15. Staffel der ProSieben Erfolgs-Show.Das wohl außergewöhnlichste Finale aus Berlin und Los Angeles mitHeidi Klum und Christian Anwander begeistert überragende 21,4 Prozentder 14 bis 49-jährigen Zuschauer. Damit ist das GNTM-Finale 2020 daserfolgreichste Finale seit 2013. Mit einem fantastischenStaffelschnitt von 18,4 Prozent Marktanteil feiert ProSieben diebeste Staffel seit acht Jahren.Gewinnerin Jacky strahlt vor Glück: "Man kann das nicht in Wortefassen. Ich habe so lange auf diesen Tag hingearbeitet und bin alsNachrückerin dazugekommen. Und jetzt stehe ich hier und bin dieSiegerin von 'Germany's next Topmodel' 2020." Damit gewinnt Jackynicht nur den Titel, sondern erscheint auf dem Cover der deutschenHarper's BAZAAR, erhält einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab,wird das Gesicht von Philipp Pleins neuer Parfum-Kampagne und erhälteine Siegerprämie von 100.000 Euro.Heidi Klum: "Herzlichen Glückwunsch Jacky, du bist GNTM 2020! Mitdeiner Lebensfreude, Professionalität, deiner wunderschönenAusstrahlung, positiven Einstellung und einem immer zwinkernden Auge,stehst du für alles, was ein junges, erfolgreiches Model mitbringensollte. This is your time! Go get 'em!"Große Überraschung nach dem ersten Walk, dem "Be Yourself Walk", dendie Finalistinnen selber gestalteten und choreografierten: Lijana(24, Kassel) setzt ein Zeichen gegen Mobbing und entschließt sichfreiwillig ihr Finale vorzeitig zu beenden. Damit nimmt sie HeidiKlum die erste große Entscheidung des Abends ab. Lijana wird Vierte.Nach dem LED-Walk fällt die nächste Entscheidung: Maureen (20, Wien)wird Dritte. Sarah (20 Vorau, Steiermark) belegt den zweiten Platz.Am kommenden Donnerstag, 28. Mai, heißt es um 20:15 Uhr aufProSieben: "Germany's next Topmodel: die schönsten Momente, dieunvergesslichsten Mädchen in 15 Jahren".15 Staffeln voller außergewöhnlicher Fotoshootings und emotionalerEntscheidungen. 15 Staffeln mit aufregenden Challenges und Reisen umdie ganze Welt. Die Nachwuchsmodels der letzten 15 Jahre haben beiGNTM unvergessliche Wochen erlebt. Welche waren dieunvergesslichsten Topmodel-Anwärterinnen? Welche Mädchen sind denZuschauern am besten in Erinnerung gebliebenAnfragen zu der Gewinnerin Jacky bitte über:ONEeins fab, Tel: +49 (0)2202 - 25 44 99, E-Mail: info@one-eins.deAlle Highlight-Videos der Finalshow auf glomex.com., demVideomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe.Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2019Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 22.05.2020 (vorläufig gewichtet: 21.05.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4603142