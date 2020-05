Das neben Bloomingdales bekannteste New Yorker Kaufhaus zeigte gestern erstmals Ansätze eines Comebacks. Macys hat eine 80 %-Talfahrt in den vergangenen zwei Jahren hinter sich und wurde vom Lock Down in New York zusätzlich getroffen. Die ersten Filialen werden eröffnet und damit geben wir Macys eine Chance.



