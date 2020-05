Die großen Tech-Konzerne haben sich mit ihren gewaltigen Firmenzentralen für tausende Mitarbeiter ein Denkmal gesetzt. Doch in der Coronakrise arbeiten viele von zu Hause aus. Das dürfte laut dem Facebook-Chef zu einem Langzeittrend werden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht davon aus, dass die Coronakrise einen langfristigen Wandel hin zur Arbeit außerhalb des Büros angestoßen hat. Er rechne damit, dass in zehn Jahren rund jeder zweite Beschäftigte des Online-Netzwerks so arbeiten werde, sagte Zuckerberg in einem Interview des Technologieblogs "The Verge" am Donnerstag. Zuvor hatte bereits unter anderem Twitter angekündigt, dass ...

