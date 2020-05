Berlin (www.anleihencheck.de) - What a difference a day makes! Diese verkürzte Feiertagswoche ging fulminant los, so Alexander Lukas, CFA bei der Weberbank.Der Deutsche Aktienindex sei binnen eines Tages um 5,7 Prozent in die Höhe geklettert. Und Aktien aus lange vernachlässigten Branchen seien rund um den Globus sogar teils zweistellig nach oben geschossen. Könnten die Entwicklungen rund um Corona-Staatshilfen und die Suche nach einem Impfstoff ein "Game Changer" sein? ...

