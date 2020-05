Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 173,74 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag startete er in etwa auf dem gleichen Niveau in die Woche, bevor er sogar die Marke von 174 Prozentpunkte knackte. Daraufhin knickte der Euro-Bund-Future bis Dienstagmorgen auf ein Niveau von 172,54 Prozentpunkten ein. Bis zum Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag ging die Volatiltität spürbar aus dem Euro-Bund-Future heraus. Der Euro-Bund-Future konnte die Marke von 173 Punkten nicht mehr ...

