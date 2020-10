Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen starteten nur wenig verändert in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Italienische BTP's seien gesucht gewesen, nachdem Standard & Poor's die Bonität des Landes bestätigt und den Ratingausblick auf stabil angehoben habe.Nach Aussagen der Bundesbank habe die deutsche Wirtschaft einen großen Teil ihrer Corona-bedingten Verluste im Sommer aufgeholt. "Die deutsche Wirtschaft könnte - gemessen am vierteljährlichen BIP - bereits etwas mehr als die Hälfte des drastischen Einbruchs im ersten Halbjahr wieder wettgemacht haben", heiße es im aktuellen Monatsbericht. "Für die Rückkehr zum Vorkrisenniveau vom vierten Vierteljahr 2019 dürften trotzdem noch etwa 5% fehlen", habe es weiter geheißen. ...

