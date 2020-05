Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 25.05.2020(Nr. 180) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 1.Quartal 2020(Nr. 181) Zur Aktionswoche Schuldnerberatung (25.05.20 bis 29.05.20):Schuldnerberatungsatlas (Überschuldungsstatistik), Jahr 2019(Nr. 182) Verkehrsunfälle, März 2020(Nr. 183) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), März 2020Dienstag, 26.05.2020(Nr. N 026) Zum Deutschen Diversity-Tag (26.05.20): Menschen mitBehinderungen in der Arbeitswelt, Jahr 2017(Nr. 184) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz, Jahr 2018(Nr. 22) Zahl der Woche: Nutzung digitaler Lernmedien in Schule undHochschule, 2015 bis 2019Mittwoch, 27.05.2020(Nr. 185) Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland,Jahr 2016(Nr. 186) Krisenmonitor: Internetangebot zum Vergleich vonCorona-Krise und Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009Donnerstag, 28.05.2020(Nr. 187) Gesamtwirtschaftlicher Frühindikator ausUmsatzsteuervoranmeldungen, April 2020(Nr. 188) Fischerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2019(Nr. 189) Stromerzeugung, 1. Quartal 2020(Nr. 190) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai2020 (im Laufe des Tages)Freitag, 29.05.2020(Nr. 191) Außenhandelspreise, April 2020(Nr. 192) Einzelhandel (Umsatz), April 2020(Nr. 193) Entwicklung der Tarifverdienste (VierteljährlicherTarifindex), 1. Quartal 2020(Nr. 194) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig) biseinschließlich 18. Kalenderwoche (im Laufe des Tages) +++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4603214