Dass die Robotik in den vergangenen Jahren bereits ordentlich auf dem Vormarsch war, ist nun wirklich keine Neuigkeit. Was aber neu sein dürfte, sind die Anzeichen auf eine Beschleunigung dieses Sektors in Folge der Corona-Krise. Wo und in welcher Form unsere technischen Assistenten in Zukunft überall anzutreffen sein werden, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...