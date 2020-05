Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreismusste gestern einen deutlicheren Rücksetzer hinnehmen. Auch Silber geriet in den Abwärtssog. Ist das nur ein längst überfälliges Gewitter oder doch mehr? Nach den Kursgewinnen der vergangenen Wochen war ein Rücksetzer überfällig gewesen. Das Minimal-Ziel für diese Korrektur sei bereits erreicht worden, meint Markus Bußler. Er sieht weiterhin Chancen, dass diese Bewegung den Goldpreis über die 1.800-Dollar-Marke tragen kann. Der Markt war insbesondere bei Silber etwas heiß gelaufen gewesen. Zudem gebe es im Bereich von 17 bis 18,30 Dollar gleich zahlreiche Widerstände, die der Silberpreis überwinden muss. "Dass wir einen Rücksetzer sehen werden, war also nicht auszuschließen gewesen." Allerdings spreche weiterhin vieles dafür, dass Silber den Anstieg fortsetzen und in den nächsten Wochen den Bereich von 20 Dollar anlaufen wird. "Die vergangenen Tage dürften jedem gezeigt haben, wie schnell es bei Silber gehen kann." Spannend wird sicherlich, wie sich Gold und Silber rund um die US-Präsidentschaftswahl verhalten. 2016 gerieten die Edelmetalle in einen Abwärtsstrudel. Blüht im laufenden Jahr ein ähnliches Szenario? Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um den Streit, den Barrick Gold in Papua-Neuguinea mit der Regierung um die Porgera-Mine führt. Zudem wirft Markus Bußler einen Blick auf einen der Highflyer der vergangenen Wochen: Corvus Gold. Der Konzern hat unter dem Mother-Lode-Depot weitere erstaunliche Treffer erzielt und den Markt damit begeistert. K92 Mining hat derweil eine neue Ressource von mehr als 5 Millionen Unzen veröffentlicht. "Mit Blick auf eine mögliche PFS für einen Phase 3 Ausbau ist aber eine andere Zahl wichtiger", sagt Markus Bußler. Zudem steht auch Endeavour Silver im Fokus: Der Konzern hat eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Doch die Aktie steigt dennoch. Das ist vor allem dem deutlich verbesserten Silberpreis zu verdanken. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube