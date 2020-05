Leserfragen gibt es in meiner neuen Ausgabe 20/20 auch wieder, ein Kunde brachte mich auf die Idee, das Kapitel HINTER die Updates und die Portfolio-Tabelle zu schieben: Insbesondere für die langjährigen PLUS-Kunden ist der schnelle Blick in die Updates wichtig. Da könnte das Scrollen durch die Leserfragen lästig werden. Daher sind die Leserfragen also ab sofort nach hinten verschoben, nichts desto trotz aber weiterhin überaus spannend: Darin behandele ich Fragen zu Wirecard, Eldorado Gold, 1&1 ...

