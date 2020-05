2 mal 3 - Aktien im Schnelltest. Aufgrund des Feiertags fällt der Schnelltest in dieser Ausgabe (Aufzeichnung vom 20.05.2020) etwas kürzer aus, dafür sind diesmal aber sogar beide Redakteure von "Der Aktionärsbrief" im Gespräch mit Michael Hüsgen vor der Kamera zu sehen. Welche Aktien lagen unter der Lupe?

# Moderna - Corona-Impfstoffkandidat ein Flop?

# Luckin Coffee - Handelswiederaufnahme und danach endgültiges Delisting?

# Scout24 - Winken weitere neue Allzeithochs?

# SMT Scharf - Wer an SMT Scharf glaubt, muss an die Steinkohle glauben

# Abbvie - Abbvie - Pharma-Monster im positiven Sinne

# Wirecard - Diese Rechnung dürfte Sie umhauen!





