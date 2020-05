FRANKFURT (Dow Jones)--Die nur in China aktive Volkswagen-Einstiegsmarke Jetta hat seit dem Marktstart im Herbst mittlerweile einen Marktanteil von 1 Prozent erreicht. Im April seien etwa 13.500 Autos ausgeliefert worden, teilte der VW Konzern mit. Von Januar bis April seien rund 38.000 Autos der Marke verkauft worden. Gegenüber Ende 2019 sei der Rückgang wegen der Krise auf dem Gesamtmarkt nicht so deutilch wie in der gesamten Branche. Günstige Autos seien in der Corona-Krise mehr gefragt, so VW. Das Preisniveau von Jetta liege etwa 20 bis 30 Prozent unter der Marke VW.

"Wegen der Covid-19-Pandemie wächst in China der Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug", so der DAX-Konzern. Viele Menschen möchten die erhöhte Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Sharing-Angeboten meiden. Im ersten Verkaufsjahr werde die Marke dazu beitragen, den Marktanteil der Volkswagen Group China weiter zu steigern. Aktuell liegt der Anteil der Marke VW im weltgrößten Automarkt bei gut 14 Prozent, der VW-Konzern, also inklusive etwa Audi, Porsche oder auch Jetta, komme auf rund 21 Prozent.

"Die Marke Jetta hat sehr viel Potenzial in China im Einstiegssegment", sagte Markenchef Harald Müller. Aktuell hat die Marke drei Modelle im Angebot, die alle in China produziert werden.

Wenn die Marke den Marktanteil halten kann, würde das für das Gesamtjahr etwa einer Auslieferung von rund 200.000 Fahrzeugen entsprechen. Müller gibt sich optimistisch: "Dieses Jahr versuchen wir den derzeitigen Marktanteil von rund 1 Prozent zu halten". Schrittweise soll der Anteil weiter ausgebaut werden.

