Tencent ist als Marke gar nicht so bekannt, aber hinter dem in Hongkong gelisteten chinesischen Internetkonzern verbirgt sich eines der grössten Unternehmen der Welt und den grössten Anbieter von Videospielen, sowie nach Facebook das zweitgrösste Soziale Netzwerk der Welt. Ähnlich wie sein Nemesis Alibaba mischt Tencent aber in fast allen Bereichen des Internets mit, wo neben Töchtern wie China Literature (Kindle Klon), vor allem das Payment / Fintech Geschäft mit Tenpay hervorzuheben ist, das vom Volumen und Produkt Anbieter wie Paypal locker in den Schatten stellt. Warum trotz sportlicher Bewertung ein langfristiges Investment in Tencent trotzdem interessant sein könnte, erklärt […] ...

