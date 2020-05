BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat die Soforthilfen für kleinere und mittlere Kulturbetriebe auf 20 Millionen Euro verdoppelt. Das Ziel sei es, so vielen Einrichtungen wie möglich bei der Wiedereröffnung zu helfen, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Die Nachfrage für das Programm "Neustart" sei mit fast 1000 Anträge "überwältigend", weshalb die Mittel nun aufgestockt würden.

Die Soforthilfen dienen dazu, durch Corona bedingte Umbaumaßnahmen in Kultureinrichtungen umzusetzen. Gefördert werden Investitionen zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Dazu gehören der Einbau von Schutzvorrichtungen und die Optimierung der Besuchersteuerung. Auch digitale Vermittlungsformate können gefördert werden. Das Programm richtet sich an Museen, Ausstellungshallen und Gedenkstätten, Veranstaltungsorte von Konzert- und Theateraufführungen sowie an soziokulturelle Zentren und Kulturhäuser. Projektträger ist der Bundesverband Soziokultur.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2020 05:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.