95.681 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,99 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.48% vs. last gabb, -23.48% ytd, +24.80% seit Start 2013Wie angekündigt gibt es heute die neue Zertifikate-Watchlist. BNP Paribas WIRECARD BONUS (DE000PF28286)Dieses Bonuszertifikat erwirtschaftet beim aktuellen Kaufkurs eine Bonusrendite von knapp 80 Prozent. Verletzt Wirecard während der Laufzeit nie die Barriere bei 70, erhält man am Laufzeitende mindestens 140 pro Zertifikat. Darüber erhält man den Schlusskurs der Aktie. Aktie bei 84, Schein bei rund 77, viel Platz zur Barriere ist ...

