Die Uniqa Insurance Group AG (Uniqa) meldet wegen der Corona-Krise erstmals seit 2011 einen Quartalsverlust von 13,1 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit Covid-19 hat man vorerst 37,5 Millionen Euro an Rücklagen gebildet. Der Betrag dürfe noch höher werden. Die Beteiligung an der Strabag SE wirkt sich minus 18,7 Millionen Euro negativ in der Bilanz aus. Die bevorstehende Integration (nach der Übernahme) ...

