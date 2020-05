Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta010/22.05.2020/11:45) - Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Vorstand der Konsortium AG soeben beschlossen, die Bewertung der Aktien der Karwendelbahn AG auf 52,00 Eur je Aktie = nominal anzupassen.



Im Jahr 2016 hat der Bürgermeister von Mittenwald, Herr Hornsteiner als Kaufpreis EUR 145,00 je Aktie geboten.



Derzeit steht die Karwendelbahn AG aufgrund der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege still. Die Karwendelbahn AG erzielt seit dem 16.03.2020 keine Einnahmen.



Ab Samstag, den 30.05.2020, ist die Karwendelbahn wieder geöffnet.



Die Abschreibung ist rein aus Vorsichtsgründen erfolgt.



Das Eigenkapital der Konsortium AG reduziert sich durch die Abschreibung um ca. 475 TEUR.



Bezugnehmend auf unsere Ad-hoc-Mitteilungen vom 29.10.2019 und vom 06.03.2020 reduziert sich der faire Wert je Aktie vor Steuer somit auf ca. EUR 4,65 je Aktie.



Die derzeit vorhandenen stillen Reserven in unseren Edelmetallbeständen betragen ca. 200 TEUR und bleiben weiterhin in der Bewertung unberücksichtigt.



