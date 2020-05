Der Bremer Entsorger Nehlsen erweitert seine Geschäftsaktivitäten und steigt in das Recycling von FE- und NE-Metallschrott ein. Als ersten Schritt hierzu übernimmt Nehlsen mehrere Alba-Standorte in Norddeutschland und in den Niederlanden. Wie das Bremer Unternehmen mitteilt, übernimmt die Nehlsen AG von der Alba Group zum 1. Juni die Interseroh Evert Heeren GmbH mit den Standorten Leer und Emden sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...