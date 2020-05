Mit ETF's kann man kostengünstig einen Index abbilden. Während es Verfechter gibt, die dies als das einzige Wahre ansehen, haben ETFs durchaus gerade für den Finanzmarkt an sich gewisse Nachteile, wie man z.B. hier nachschauen kann. Als ein Buy&Hold Investor eignet es sich aber um bestimmte Bereiche abzudecken, wo man keine Expertise hat. Letztendlich ist es auch nicht so entscheidend, ob man Einzelaktien, Investmentfonds oder ETF's kauft, solange man überhaupt sein Kapital produktiv arbeiten lässt und man sollte da nicht dogmatisch sein! In meinem ETF Echtgelddepot habe ich nun 10 ETF's beisammen, die sowohl Aktien, Immobilien, Anleihen als auch Rohstoffe […] ...

