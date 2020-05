Am 21. 04. 2020 erreichte der Mais-Future ein neues Tief bei 309 US-Cent und markierte damit ein neues 6-Jahres-Low. Nachlassende Nachfrage aufgrund der Coronakrise, Schweinepest, Handelskrieg, fester Dollar, niedrige Energiepreise und ein schwacher Real - das alles sind Faktoren, die dem Maispreis in den letzten Wochen ordentlich zugesetzt haben. Doch jetzt mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Wir sind der Überzeugung, dass sich die Situation aufgrund des Coronavirus in China weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...