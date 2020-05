Die Furcht vor zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China hat den europäischen Anlegern die Kauflaune verdorben. Dax und EuroStoxx50 lagen am Freitagmittag jeweils 0,6 Prozent im Minus bei 10.999 Zählern beziehungsweise 2888 Punkten. Die USA kündigten eine scharfe Reaktion auf das von China geplante Sicherheitsgesetz in Hongkong an.

Den vollständigen Artikel lesen ...