Unsere letzte Kommentierung zu Canopy Growth an dieser Stelle überschrieben wir noch mit "Es geht voran". Doch so wirklich voran ging es in puncto Bodenbildung zunächst aber nicht. Die Aktie musste noch einmal einen kleinen Schwächeanfall überstehen, konnte sich zuletzt aber wieder fangen und hierbei wichtige Akzente auf der Oberseite setzen. Aktuell erreicht sie erneut den zentralen Widerstandsbereich. ...

